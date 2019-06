Oponeo.pl miało wstępnie 64,5 mln zł przychodów w maju



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w maju 2019 roku wyniosła 64,51 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (57,09 mln zł), podała spółka.

"Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku ukształtowały się na poziomie 326 618 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 290 700 tys. zł" - czytamy w komunikacie.



Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl, podano także.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)