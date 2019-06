Banki będą w przyszłości gwarantami bezpieczeństwa

KIR jest kojarzona z rozliczeniami międzybankowymi – oprócz produktów typu Elixir czy Express Elixir czyli płatności natychmiastowych oferuje bankom różnego typu produkty rozliczeniowe, jak np. certyfikaty kwalifikowane SZAFIR.

„Obecnie wychodzimy poza ten model” – mówi Trętowski. Pierwszym celem jest wdrożenie produktu „Moje ID”, czyli potwierdzanej przez banki tożsamości cyfrowej w taki sposób, by pozytywnie zweryfikować klienta.

Taka usługa ma zwiększyć wygodę korzystania z różnych zdigitalizowanych procesów, gdzie bank zyskuje rolę gwaranta bezpieczeństwa. Klient będzie mógł dzięki temu skorzystać z usług firm telekomunikacyjnych, energetycznych, ale także – zapisać dziecko do przedszkola czy mieć wgląd w swoją dokumentację medyczną.

Inną usługą, która ma zmienić sposób, w jaki dokonujemy zakupów, będzie e-paragon dla transakcji bezgotówkowych: prosty sposób na księgowanie paragonów bez drukowania go i wytwarzania śmieci, z jednoczesną opcją wglądu w taki dokument.

W tej chwili usługa „Moje ID” kierowana jest już do klientów posiadających konta w PKO Bank Polski oraz ING, zaś w najbliższym czasie do grupy tej dołączy PKO S.A. Docelowo, do końca roku 90 proc. klientów bankowości internetowej powinno mieć opcję skorzystania z tej usług.

Trętowski dodaje, że wyzwaniem w przyszłości dla spółki będzie stworzenie takich usług, które będą skuteczne w przeciwdziałaniu m.in. praniu brudnych pieniędzy.