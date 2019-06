Akcjonariusze Atal zdecydowali o wypłacie 4,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Atal zatwierdzili na walnym zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku w kwocie ok. 182 mln zł, czyli 4,7 zł na akcję, podała spółka.

Oznacza to stopę dywidendy na poziomie nawet ok. 12,5%. Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca, a termin wypłaty w dwóch transzach na 3 i 10 lipca br., podano w komunikacie.

"Od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dzielimy się wypracowanym wynikiem z naszymi akcjonariuszami. Rynek kapitałowy docenia nasz model biznesowy oraz wysoką rentowność działalności deweloperskiej. W pierwszym kwartale br. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,19% i była wyraźnie wyższa niż przed rokiem" - powiedział prezes Atal Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal podkreśla, że jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku Atal wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł (70% zysku netto z 2016 roku). W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055,02 mln zł.

(ISBnews)