Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Idea Bankowi do poziomu CC z CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja.



"Najistotniejszy wpływ na dalszy wzrost ryzyka kredytowego banku miało wygenerowanie w I kwartale 2019 r. po raz kolejny wysokiego ujemnego wyniku finansowego (-80,8 mln zł), co przyczyniło się do dalszego spadku wartości kapitału własnego (na poziomie skonsolidowanym do 194,3 mln zł wobec 272,7 mln zł przed kwartałem oraz wobec 2 437,2 mln zł przed rokiem). W efekcie wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł do zaledwie 0,9%, łączny współczynnik wypłacalności obniżył się do 1,75%, a współczynnik Tier 1 spadł do 0,53%" - czytamy w komunikacie.



EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wygenerowana w I kwartale b.r. strata wynikała w dużym stopniu ze wzrostu kosztów odsetkowych, co związane było z opanowywaniem przez bank zaburzeń płynnościowych z końca 2018 roku.



Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona.



"Do czynników negatywnych przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku EuroRating zalicza także odmowę przez Komisję Nadzoru Finansowego wydania zezwolenia na połączenie z Getin Noble Bankiem. EuroRating ocenia, że jakkolwiek samo połączenie obu banków nie rozwiązałoby ich podstawowego problemu, jakim jest niedobór kapitałów, to dla wierzycieli finansowych Idea Banku byłaby to operacja korzystna" - czytamy dalej.



Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła również kuratora dla Idea Bank w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który ma wesprzeć proces naprawczy banku, przypomniano w materiale.



EuroRating negatywnie ocenia takze wzrost w I kwartale b.r. udziału kredytów zagrożonych do rekordowo wysokiego poziomu 18,2%.



"Agencja spodziewa się, że wobec bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku realizację planu znalezienia nowego inwestora należy obecnie uznać za mało prawdopodobną. Trudna w ocenie agencji będzie również realizacja alternatywnego planu autosanacji, który zakłada najpierw poprawę sytuacji finansowej banku, a następnie dokapitalizowanie banku kwotą 500 mln zł" - napisano też w komunikacie.



W kontekście krytycznie niskich poziomów regulacyjnych współczynników kapitałowych Idea Banku EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję ratingową EuroRating zdarzenia te spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu "default".



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.



(ISBnews)