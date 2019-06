Juncker podczas konferencji prasowej był pytany, czy na stanowisku przewodniczącego KE ma szansę zastąpić go kobieta.

Szef KE wyraził nadzieję, że w składzie Komisji zasiądzie więcej kobiet. "Chciałbym widzieć więcej kobiet w składzie Komisji Europejskiej. Kiedy rozpoczynałem moją pracę w KE, była tylko jedna kandydatka. Ostatecznie udało mi się to grono poszerzyć o dziewięć kobiet, ale to nie wystarczy. To dalej nie jest wystarczająca liczba" - zaznaczył szef KE.

"Nie sądzę, żeby w bardzo bliskiej perspektywie czasowej stanowisko przewodniczącego KE mogła objąć kobieta" - dodał.

