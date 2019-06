Ultimate Games ustalił premierę 'Scrap' na Nintendo Switch na 21 VI



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Scrap" na Nintendo Switch na 21 czerwca 2019 roku, podała spółka.

Gra zadebiutuje w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena gry to 4,99 euro/4,99 USD, podano w komunikacie.

W osobnym komunikacie Ultimate Games poinformował, że z uwagi na problemy operacyjne po stronie serwisu Kickstarter kampania kickstarterowa dla gry "Deadliest Catch: The Game" planowana na 7 czerwca 2019 r. ulegnie przesunięciu.

"Jednocześnie zarząd oświadcza, że kampania jest w pełni przygotowana do odpalenia, a dla graczy zostało przygotowane demo gry" - czytamy w materiale.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)