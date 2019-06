PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny, jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce, wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku.

"PKO Bank Hipoteczny jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce i oczywistym liderem tego rynku. To zobowiązuje nas do wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów finansowych i wyznaczania nowych standardów. Najlepszym tego przykładem jest nasz Green Covered Bond Framework oraz wypracowane kryteria oceny efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkalnych w Polsce, które stworzyliśmy w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy. Wraz z emisją zielonych listów zastawnych zrównoważony rozwój staje się integralną częścią naszej działalności" - powiedziała prezes Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 5 czerwca 2019 r., podano także.

Zielone listy zastawne to rodzaj zielonych obligacji, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do finansowania nowych bądź refinansowania istniejących długoterminowych kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe o wysokiej efektywności energetycznej. Są one praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim, wyjaśnia bank.

Przygotowując emisję zielonych listów zastawnych, PKO Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework - dokument określający standardy emisji zielonych listów zastawnych, który powstał zgodnie z wytycznymi Green Bond Principles 2018. Zasady te opracowane przez International Capital Market Association to zbiór wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku zielonych obligacji. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności GCBF od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytics. Zgodnie z zasadami przyjętymi w GCBF, PKO Bank Hipoteczny w ciągu roku od daty emisji zielonych listów zastawnych zobowiązał się do opublikowania, na stronie internetowej banku, raportu z alokacji środków pozyskanych w ramach emisji, czytamy dalej.

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych w złotych. Jego głównym celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych. Jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)