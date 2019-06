CDRL podtrzymuje plan uruchomienia blisko 30 nowych placówek w 2019 r.



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - CDRL podtrzymuje plan uruchomienia w tym roku blisko 30 nowych placówek za granicą i chce skoncentrować się na optymalizacji przejętych niedawno spółek. Nie planuje też w najbliższym czasie kolejnych akwizycji, poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.

"W Polsce nie zakładamy zwiększenia naszej sieci sprzedaży, pozostanie ona w tym roku na poziomie 250, a jeśli pojawią się jakieś ruchy, np. zmiany lokalizacji, to raczej w kierunku otwarć sklepów w modelu franczyzowym. Dla nas jest to bardziej rentowne, w takim modelu ponosimy też mniejsze ryzyko. W krajach Unii Europejskiej zamierzamy zwiększyć sieć docelowo do 160 placówek (sklepów franczyzowych i tzw. shop-in-shop) ze 145, jakie mieliśmy na koniec ub.r. Niedawno otworzyliśmy nowy shop-in-shop we Francji, kolejny otwieramy w Finlandii, w planach na ten rok jest również Armenia" - powiedział ISBnews Tomasz Przybyła.

Dodał, że poza UE będą otwierane sklepy zarówno pod szyldem Coccodrillo, jak również shop-in-shop.

"Na Białorusi nie planujemy zwiększenia liczby sklepów, nastawiamy się na Rosję, gdzie jesteśmy na etapie otwierania spółki zależnej. Przygotowujemy się do otwarcia tam salonów pod szyldem Coccodrillo. Mamy wstępne umowy na 2 sklepy, ale jest wiele zapytań. Chcemy jednak najpierw trochę popracować na mniejszej próbce, a dopiero potem wyjść szeroko z kolejnymi otwarciami. W Rosji mamy obecnie 18 placówek, głównie są to sklepy shop in shop" - powiedział wiceprezes.

Według niego, łącznie cała sieć sprzedaży powinna zwiększyć się do 530 placówek w tym roku wobec 501 notowanych na koniec 2018 r.

Skonsolidowana strata netto w CDRL w I kw. była wynikiem słabszych wyników finansowych przejętej niedawno spółki na Białorusi.

"Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie większej wyprzedaży w I kw. i II kw. i po nowym zatowarowaniu zakładamy, że wynik na poziomie całej Grupy będzie lepszy na koniec roku pod względem EBITDA, jak i zysku netto" - powiedział wiceprezes.

Dodał także, że celem CDRL jest również obniżenie wskaźnika zadłużenia (EBITDA/długu netto) do niższego poziomu niż obecnie.

Na koniec I kwartału 2019 roku w skład sieci handlowej grupy wchodziły 504 punkty handlowe. Z tego 251 salonów franczyzowych i własnych zlokalizowanych jest w Polsce, 144 w Unii Europejskiej, a 109 w pozostałych krajach świata.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

Marek Knitter

(ISBnews)