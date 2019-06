Ultimate Games ma licencję na wydanie gry 'City Eye' na PC



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarło z Nesalis Games umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry "City Eye" na PC, podała spółka.

"Premiera gry planowana na 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Jest to już 12. gra spółki, która znajduje się na liście nadchodzących premier z najlepszą tzw. "Steam Wishlist" w sklepie Steam, co oznacza że już ponad 3% wszystkich najbardziej oczekiwanych gier w największym sklepie gier PC na świecie należy do spółki, podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)