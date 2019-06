Podczas panelu dotyczącego m.in. nowych technologii w rolnictwie prezes GPW powiedział, że Giełda powinna zaangażować się w projekt "platformy żywnościowej" do obrotu towarami rolnymi.

"Jest to przedsięwzięcie, które z jednej strony jest typowym przedsięwzięciem dla Giełdy (...), z drugiej strony, w rolnictwie dużym wyzwaniem jest to, że jest pewna logistyka i trzeba zorganizować system, który pozwoli nie tylko obracać w formie platformy elektronicznej, ale żeby możliwa była fizyczna dostawa produktów" - powiedział Dietl. "To jest pewnym wyzwaniem i nad tym pracujemy" - dodał.

Prezes GPW podkreślił, że głównym zadaniem w tej chwili jest stworzenie systemów magazynowego i rozliczeniowego.

"Giełda ma być po to, żeby lepiej sprzedać. Widzimy dużą wartość w tym, żeby giełda tworzyła takie dobro publiczne w postaci informacji o cenach w rolnictwie" - podkreślił Dietl.

Wcześniej podczas panelu wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekonywał, że tradycyjne polskie rolnictwo powinno być związane z nowymi technologiami.

W trzydniowym IX Kongresie "Polska Wielki Projekt", który rozpoczął się w piątek w Warszawie, wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. W programie kongresu znalazły się panele dyskusyjne z udziałem ministrów oraz przedstawicieli świata: nauki, gospodarki i kultury. Głównym organizatorem kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt, a współorganizatorami: Instytut Inicjatyw Publicznych, Ośrodek Myśli Politycznej, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.

