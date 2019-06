Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podała spółka. Całkowita wartość umowy wyniesie maksymalnie 38,1 mln zł brutto.

"Oferta krakowskiego producenta IT została wybrana w drodze przetargu realizowanego w ramach umowy ramowej na rozwój systemu KSI ZUS. Umowa składa się z dwóch etapów: opracowanie koncepcji nowej architektury domeny świadczeniowej KSI ZUS oraz jej późniejsza implementacja" - czytamy w komunikacie.

W ramach I etapu umowy wykonana zostanie koncepcja rozwiązania, projekt architektury systemu oraz projekt infrastruktury sprzętowej i systemowej. W zakresie II etapu leży wykonanie migracji domeny świadczeniowej wraz z kodami źródłowymi, świadczenie usług serwisowych, gwarancji oraz świadczenie usługi wsparcia wdrożenia modyfikacji i szkoleń, podano także.

"Zgodnie z zapisami umowy I etap będzie realizowany przez pierwsze trzy miesiące, a decyzję o zleceniu firmie Comarch realizacji II etapu ZUS podejmie w terminie do 12 miesięcy po odbiorze etapu I, w ramach którego Comarch opracuje koncepcję nowej architektury domeny świadczeniowej KSI ZUS" - czytany dalej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)