Miraculum chce mieć 1 mln USD obrotów w Chinach w br. dzięki partnerowi



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Miraculum zawarło z chińską spółką Zheijang Materials Industry Ecommerce strategiczną umowę współpracy w obszarze sprzedaży i dystrybucji produktów kosmetycznych Miraculum na terenie Chin. Intencją partnerów jest osiągnięcie obrotów handlowych w wysokości 1 mln USD w 2019 r., podało Miraculum.

"Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie zarządu spółki zawarcie ww. umowy jest istotnym etapem na drodze do wejścia z produktami spółki na największy rynek konsumencki świata, co w niedługiej perspektywie może przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe spółki" - czytamy w komunikacie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)