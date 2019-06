InPost: 74% kupujących w internecie korzysta z Paczkomatów



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Niemal 3/4 (74%) kupujących w sieci odbiera przesyłki w Paczkomatach InPost, podała spółka, powołując się na badania Kantar TNS. Wysoki odsetek korzystania z tej usługi jest notowany nie tylko w dużych (81%) czy średnich (77%) miastach, ale także wśród mieszkańców wsi (71%) i mniejszych miasteczek (74%). Podobnie wysoki poziom wskazań jest wśród użytkowników we wszystkich grupach wiekowych - w tym powyżej 50 lat - 65%, a powyżej 60 lat - 58%.

"Niemal wszyscy internauci przynajmniej słyszeli o usłudze Paczkomatów, a niemal 3 na 4 z nich odebrało za ich pośrednictwem paczkę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Stopniowo wzrasta świadomość możliwości nadawania przesyłek za pomocą Paczkomatów - już 84% badanych wie, że może skorzystać z takiej usługi. Skłonność do polecenia Paczkomatów kształtuje się na bardzo wysokim poziomie - klienci cenią sobie zwłaszcza dostępność Paczkomatów całą dobę, brak konieczności oczekiwania na kuriera czy dostęp do informacji o statusie przesyłki. Cieszy nas szczególnie, że nasze usługi są tak popularne na wsi i w mniejszych miastach - w ostatnich miesiącach intensywnie rozszerzaliśmy naszą sieć właśnie o takie lokalizacje. Potwierdza to naszą diagnozę potrzeb użytkowników" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Badanie Kantar TNS zostało przeprowadzone w kwietniu br., metodą CAWI na reprezentatywnej grupie internautów N=1000, wszyscy dokonali zakupu w internecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)