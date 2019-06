Chińskie MSZ: Sprawy Hongkongu to wewnętrzne sprawy Chin. USA nie powinny się w nie wtrącać

Źródło: PAP

Sprawy Hongkongu to wewnętrzne sprawy Chin, a USA powinny przestać się w nie wtrącać – oświadczył we wtorek rzecznik MSZ Chin Geng Shuang w reakcji na obawy władz USA, związane z planem umożliwienia transferu podejrzanych z Hongkongu do Chin kontynentalnych.