"Ostrzegamy przed szeroko rozsyłaną kampanią fałszywie podającą się za INFORMACJĘ O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ. Uruchomienie załącznika obecnie prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania #Danabot" - napisał na Twitterze CERT Polska, który w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa odpowiada za rejestrowanie i obsługę zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci dla użytkowników cywilnych.

Do ostrzeżenia dołączona jest treść rozsyłanego przez hakerów maila, który informuje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej i nakazuje przygotowanie dokumentów zawartych w załączniku.

To już kolejny tego typu atak w tym roku. W maju przed podobnymi fałszywymi mailami ostrzegało Ministerstwo Finansów. Resort przypomniał też, że urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Uczulił także, że ewentualna korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.