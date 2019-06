MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m: m do 1 243 mln zł w maju



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 243 mln zł w maju br., podał resort. W kwietniu wartość sprzedaży wyniosła 1 147 mln zł.

" W maju 2019 roku sprzedano obligacje:

- 3-miesięczne (OTS0819) - 426,4 mln zł,

- 2-letnie (DOS0521) - 323,1 mln zł,

- 3-letnie (TOZ0522) - 20,3 mln zł,

- 4-letnie (COI0523) - 363,3 mln zł,

- 10-letnie (EDO0529) - 106,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 426 mln zł (34% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (29%) i 2-letnie (26%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 3,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"Popularność skarbowych obligacji oszczędnościowych nadal rośnie. Wartość sprzedaży w maju przekroczyła 1,2 mld zł. Łączna sprzedaż wszystkich obligacji oszczędnościowych od początku roku wyniosła ponad 5,5 mld zł i była o blisko 20% wyższa od analogicznego okresu w 2018 roku. W porównaniu do maja 2018 r. klienci chętniej wybierali obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Dobrze widać to na przykładzie obligacji 4-letnich, które obecnie stanowią 29% wszystkich sprzedanych obligacji wobec 22% z maja ubiegłego roku. Udział najkrótszych obligacji z oferty - 3-miesięcznych, spadł w tym okresie do 34% z 43%. W czerwcu trwa jednorazowa sprzedaż nowej serii obligacji premiowych. Obligacje tego typu gwarantują zysk na poziomie 1,50% w skali roku, a każda zakupiona obligacja to szansa na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Obligacje premiowe można nabyć tylko do końca czerwca. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii " - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)