Poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew zastąpi Pawła Majewskiego na stanowisku sekretarza stanu w MSWiA. Akt powołania został wręczony przez minister Elżbietę Witek.

Jak poinformował resort, we wtorek podczas posiedzenia Komitetu Sterującego projektem e-dowód przyjęto raport końcowy, podsumowujący pracę nad nim. Komitet przyjął również w raporcie rekomendacje, których wdrożenie przyczyni się do usprawnienia realizacji projektów w resorcie. Wśród rekomendacji jest dalszy rozwój Biura Projektów. Mają się one przyczynić do skuteczniejszej realizacji koncepcji administracji publicznej. Przyjęcie raportu końcowego bezpośrednio wiązało się z zakończeniem misji w ministerstwie przez Pawła Majewskiego.

Nowy sekretarz stanu w MSWiA będzie sprawował pieczę nad departamentem teleinformatyki, spraw obywatelskich, zezwoleń i koncesji. Przejmie także nadzór nad Centrum Personalizacji Dokumentów.