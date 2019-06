Jujubee przedstawiło zaktualizowany harmonogram wydawniczy na lata 2019-2020



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Jujubee przedstawiło zaktualizowany harmonogram wydawniczy na lata 2019-2020, podała spółka.

W harmonogramie znalazły się gry:



1. Deep Diving VR

Platformy: PC

Data premiery: Trzeci kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje: Wersja Deep Diving Simulator z obsługą technologii VR. Tytuł będzie sprzedawany jako osobny produkt i oferować będzie pełne wsparcie wirtualnej rzeczywistości (w tym obsługę dedykowanych kontrolerów).



2. Deep Diving Simulator DLC

Platformy: PC

Data premiery: Trzeci kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje: Płatny dodatek do Deep Diving Simulator, zawierający m.in. dodatkowe lokacje.



3. Deep Diving Simulator

Platformy: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Data premiery: Czwarty kwartał 2019 r.



4. Realpolitiks

Platformy: PlayStation 4 i Xbox One

Data premiery: Zostanie ustalona przez wydawcę, zakończenie prac nad konwersją planowane na drugą połowę 2019 r.



5. Nowa gra strategiczna (zapowiedziana w lutym 2019 r.)

Platformy: PC, Mac, konsole

Data premiery: Pierwszy kwartał 2020 (PC), pozostałe platformy 2020 r.

Dodatkowe informacje: Gra ukaże się pod nazwą Dark Moon.



6. Flashout 3

Platformy: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One

Data premiery: 2020 r.



7. Realpolitiks 2

Platformy: PC, Mac, konsole

Data premiery: Data premiery wersji na PC zostanie ustalona i podana przez wydawcę 1C Publishing EU. Gra na pozostałe platformy ukaże się po premierze na PC, daty premier na pozostałe platformy będą podawane przez spółkę w innych komunikatach.



8. Kursk

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC VR

Data premiery: Emitent podjął decyzję o poszukiwaniu zewnętrznego partnera w przypadku konwersji na ww. platformy. Ewentualne daty premier na poszczególne platformy będą podawane w osobnych komunikatach.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)