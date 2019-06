Budimex zakończył budowę biurowca .BIG dla Ghelamco Poland wartego 76,8 mln zł



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Budimex wybudował w Krakowie biurowiec .BIG dla Ghelamco Poland, podała spółka. Wartość kontraktu to 76,8 mln zł. Głównym najemcą inwestycji jest Bank State Street.

"W tej inwestycji udało nam się połączyć cechy takie, jak funkcjonalność, elegancja oraz ekologiczny charakter budynku. W Ghelamco zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych najemców naszych budynków. Jesteśmy pewni, że dzięki zastosowanym technologiom biurowiec .BIG w Krakowie zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników" - powiedział dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland Jarosław Zagórski, cytowany w komunikacie.

Budowa biurowca .BIG rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i trwała 15 miesięcy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Całość budowy, łącznie z wykonywaniem powierzchni fit out, zakończona została w 2019 roku. Kubatura całej inwestycji to ponad 73 tys. m3, a jej powierzchnia użytkowa sięga 10 tys. m2. Budynek zlokalizowany jest w Krakowie, u zbiegu ulic Kapelanka i gen. B. Zielińskiego. Posiada cztery kondygnacje naziemne. Parter zostanie poświęcony części usługowej, podano również.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)