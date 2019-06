Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Orlen Południe z grupy kapitałowej PKN Orlen sfinalizował modernizację elektrociepłowni w Trzebini kosztem blisko 80 mln zł, podała spółka. Dzięki inwestycji węgiel wykorzystywany do zasilania elektrociepłowni zostanie częściowo zastąpiony przez gaz ziemny.

"Realizacja inwestycji w nowe źródło ciepła umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji już nie tylko z węgla, ale też z przyjaznego środowisku gazu ziemnego. W ten sposób ograniczona zostanie aż o ok. 30% emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu o kolejne 45%, natomiast pyłu o blisko 90%" - czytamy w komunikacie.

"Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie i wdrażamy ekologiczne rozwiązania, by minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Projekt modernizacji elektrociepłowni w Trzebini wpisuje się w strategiczne założenia Grupy Orloen w zakresie rozwoju niskoemisyjnej energetyki" - powiedział prezes Orlen Południe Jarosław Wróbel, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji zbudowane zostały m.in. kotłownia gazowa, stacja uzdatniania wody, stacja przygotowania gazu, a także rurociągi gazu wysokiego i niskiego ciśnienia. Generalnym wykonawcą była spółka z grupy Orlen Projekt. Dzięki modernizacji elektrociepłowni, której całkowita moc wynosi teraz 61 MW, spółka Orlen Południe dysponuje wielopaliwowym źródłem wytwarzania energii. Pozwoli to optymalizować koszty produkcji związane ze zmianami cen paliw, poinformowano.

Energia wytwarzana w elektrociepłowni dostarczana będzie do wszystkich instalacji produkcyjnych zlokalizowanych w zakładzie Trzebinia, a także - poprzez wewnętrzną sieć c.o. - do firm znajdujących się na terenie zakładu oraz jedynego w mieście dystrybutora ciepła i odbiorców prywatnych, czytamy dalej.

Budowa nowego źródła ciepła to już kolejna proekologiczna inwestycja Orlen Południe. W maju podpisana została umowa na budowę w Trzebini pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jest to krok w kierunku przekształcenia zakładu w nowoczesną biorafinerię. Natomiast w rafinerii Jedlicze trwają analizy dotyczące budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji.

Orlen Południe to spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia.

Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)