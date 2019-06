Borys z PFR: OZE stanowią istotny element naszej strategii na lata 2019-2021



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią nowy, istotny element w strategii Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na lata 2019-2021, poinformował prezes Paweł Borys.

"Istotnym elementem nowej strategii są inwestycje w OZE. W ciągu 2-3 tygodni przedstawimy, jakiego rodzaju finansowania będziemy używali w tym zakresie" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

"Musimy się zaangażować w transformację energetyczną - do końca 2020 roku potrzeba 50 mld zł inwestycji, a realizacja celów do 2030 roku to ponad 200 mld zł koniecznych inwestycji. Jest luka finansowa i naszymi instrumentami chcemy tę lukę uzupełnić, by te inwestycje mogły być realizowane. To jest ważne dla konkurencyjności gospodarki i samego środowiska" - dodał prezes.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zwrócił uwagę, że OZE jest także generatorem nowych rozwiązań technologicznych, dlatego Fundusz chce "spojrzeć na ten sektor szerzej".

"Jest to gałąź gospodarki bardzo dotowana w wielu krajach. Będziemy szukali szerzej niż tylko w inwestycje w elektrownie. Będziemy szukali firm ze sfer 'cleantech', które przyczyniają się do tego, że otoczenie będzie bardziej ekologiczne" - powiedział Pawlak podczas konferencji.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

(ISBnews)