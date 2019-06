PERN, informując w czwartek w nowej usłudze Naftoserwisu, zaznaczył, iż do tej pory spółka "specjalizowała się jedynie w wykrywaniu zjawisk korozyjnych rurociągów oraz pomiarze ich geometrii".

"Wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych to nowa usługa, którą właśnie wprowadziła do swojej oferty spółka Naftoserwis, należąca do Grupy PERN. Tym samym firma dołączyła do wąskiej grupy firm na świecie, które posiadają w portfolio takie rozwiązanie" - podkreślił PERN.

Jak wyjaśniła spółka, częstymi wadami materiałowymi rurociągów, oprócz korozji, są właśnie pęknięcia, które mogą powstawać w środowisku wysokich ciśnień, naprężeń materiałowych czy wysokich temperatur.

"Bezpieczne zarządzanie eksploatacją rurociągów wymaga po stronie operatora wiedzy o stanie technicznym instalacji, w tym o wadach materiałowych. Dzięki temu może on optymalnie zarządzać procesami przesyłowymi oraz remontami i konserwacją swojej sieci" - prezes Naftoserwisu Krzysztof Zalewski, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka poinformowała, iż w ostatnim czasie Naftoserwis przeprowadził badanie 105-km odcinka rurociągu dla PERN z wykorzystaniem innowacyjnego tłoka ultradźwiękowego CRACKSONIC w technologii „crack detection” - to nowy, ultradźwiękowy tłok Naftoserwisu do badania pęknięć ścianek rurociągów.

"Inspekcję poprzedziły liczne próby z wykorzystaniem przygotowanej w tym celu specjalnej instalacji testowej. Tego typu diagnostyka ma bardzo duże znaczenie, bo pozwala wykryć wszelkie usterki zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń, które mogłyby doprowadzić do awarii systemu" - zaznaczył PERN.

Naftoserwis to specjalistyczny podmiot, który z końcem 2018 r. przejął Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA), inną spółkę serwisową z grupy PERN, wykonującą badania stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej.

Naftoserwis kontynuuje działalność CDRiA, polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych urządzeń - tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek i korozji. Wcześniej badania takie CDRiA wykonała m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

Naftoserwis świadczy także usługi serwisowe w bazach paliw, zapewniając ciągłą sprawność techniczną i eksploatacyjną instalacji i urządzeń. Spółka ma 10 zakładów serwisowych na terenie całej Polski, współpracuje także z największymi operatorami w branży paliwowej.

W ostatnim czasie Naftoserwis wygrał przetarg na badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości ok. 106 km, który należy do PKN Orlen - do diagnostyki magistrali spółka wykorzysta specjalistyczny tłok własnej konstrukcji.

Z początkiem roku Naftoserwis informował, iż został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów. PPSA powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając w ten sposób aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy należy Naftoserwis, to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

