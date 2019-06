Sąd zastosował poręczenie majątkowe wobec prezesa Sygnity



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec prezesa zarządu Sygnity zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia zastosowania środka wolnościowego, natomiast wobec przewodniczącego pady nadzorczej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, podała spółka.

"13 czerwca 2019 r. spółka powzięła wiedzę o orzeczeniu przez sąd w związku z prowadzonym śledztwem w stosunku do prezesa zarządu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia zastosowania środka wolnościowego, natomiast wobec przewodniczącego pady nadzorczej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd jednocześnie informuje, że powyższa sytuacja nie ma znaczącego wpływu na sytuację spółki, w szczególności w zakresie możliwości działania jej organów, zgodności ich składu z prawem i statutem spółki" - podkreślono także.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)