Podsumowano w nim ponad 400 akwizycji dokonanych w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat. Ich łączna wartość wyniosła 22 mld euro, co stanowiło 37 proc. całkowitej wartości tego typu transakcji w regionie Europy Środkowowschodniej.

Zdaniem autorów raportu w przyszłości do motorów wzrostu rynku fuzji i przejęć będzie należało korzystne otoczenie makroekonomiczne (dynamika PKB nieco spowolni, ale nadal będzie utrzymywała na dość wysokim poziomie, inny czynnik to niskie i stabilne stopy procentowe), rosnąca presja kosztowa (firmy będą musiały opierać wzrost na czymś innym niż dotychczasowe niewielkie koszty pracy), duże rozdrobnienie krajowego sektora przedsiębiorstw oraz wyzwania związane z sukcesją.

Fakt, że jesteśmy regionalnym liderem w fuzjach i przejęciach zawdzięczamy głównie rozmiarom naszego rynku. W znacznie mniejszych Czechach wartość transakcji M&A w ostatnich trzech latach była niewiele mniejsza niż u nas (wyniosła 20,5 mld euro). „Charakterystyczne dla polskiego rynku M&A jest dość wyraźne przesunięcie środka ciężkości w kierunku transakcji o niskiej wartości (aż 53 proc. transakcji ogłoszonych i zakończonych w latach 2016-2018 stanowiły przejęcia najmniejszych podmiotów, o jednostkowej wartości do 25 mln euro)” – zauważają autorzy raportu. Zaznaczają jednak, że umów średniej wielkości przybywa.

„Polska pozostanie w najbliższych latach centrum aktywności M&A w tej części Europy, jako że oferuje najbardziej stabilne warunki inwestycyjne i szczególnie duży potencjał wzrostu. Uważam ponadto, że liczba transakcji transgranicznych firm z tego regionu będzie rosła, a w perspektywie kilku lat zobaczymy sporą liczbę przejęć, w których przejmującym będą firmy z tej części Europy, przejmowanym zaś przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej, USA czy Azji” – ocenił Bozidar Djelic, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią w banku inwestycyjnym Lazard. W ubiegłym roku ta instytucja podpisała z Pekao umowę o współpracy w zakresie bankowości inwestycyjnej.

Według analityków Pekao ostatnie lata przyniosły już wzrost aktywności polskich firm za granicą. W ostatnich trzech latach były przeciętnie 24 takie transakcje w skali roku. To o jedną trzecią więcej niż w poprzedniej „trzylatce”. Wartość pojedynczej umowy wzrosła w tym czasie z 60 mln euro do 74 mln euro. „Choć obecność polskich firm na zagranicznych rynkach fuzji i przejęć stopniowo rośnie, to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że możliwości krajowych podmiotów są w tym zakresie dużo większe. Najlepszym punktem odniesienia są czeskie spółki, które w ostatnich latach zawierały niemal tyle samo transakcji przejęć zagranicznych podmiotów, co polskie firmy (podczas gdy łączna liczba czeskich przedsiębiorstw jest o połowę niższa niż polskich)” – podkreślają specjaliści z Pekao.

