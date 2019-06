Uchwałę o podziale zysku i wysokości dywidendy za 2018 r., zgodnie z rekomendacją zarządu PKN Orlen, przyjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki.Decyzja ta oznacza, że z zysku PKN Orlen za 2018 r. w wysokości 5 mld 434 mln 149 tys. 842,17 zł na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł, co daje 3,5 zł na jedną akcję, a pozostała część, czyli 3 mld 937 mln 168 tys. 128,67 zł, przekazana będzie na kapitał zapasowy płockiego koncernu.Zgodnie z uchwałą przyjętą przez piątkowe ZWZ PKN Orlen, dniem dywidendy będzie 22 lipca 2019 r., natomiast 5 sierpnia 2019 r. - dniem jej wypłaty.Jak informował wcześniej płocki koncern, wzrost wysokości dywidendy do poziomu 3,5 zł na jedną akcję „odzwierciedla stabilną sytuację finansową spółki i efekty wdrożonych planów rozwojowych”. Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję PKN Orlen wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę płocki koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. - 0,12 zł, za 2002 r. - 0,14 zł i za 2003 r. - 0,65 zł na jedną akcję.

Dywidenda PKN Orlen z zysku netto za 2004 r. wyniosła 2,13 zł, a za 2007 r. było to 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 i 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Z kolei dywidenda PKN Orlen za 2012 r. wyniosła 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2014 r. w wysokości 1,65 zł została wypłacona z kapitału zapasowego koncernu. Natomiast dywidenda z zysku spółki za 2015 r. wyniosła 2 zł na akcję.W czerwcu 2018 r. ZWZ PKN Orlen zdecydowało, aby z rekordowego zysku netto spółki za 2017 r., w wysokości 6,1 mld zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy ponad 1,28 mld zł, czyli 3 zł na jedną akcję. Taką wysokość dywidendy - identyczną jak rok wcześniej - rekomendował wcześniej zarząd płockiego koncernu.Z danych publikowanych przez PKN Orlen wynika, iż obecnie Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE – 6,6 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 58,87 proc. Od czerwca 2018 r. uprawnienia do wykonywania prawa z akcji PKN Orlen wykonuje premier – wcześniej był to minister energii.

