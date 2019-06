"W trzecim okresie raportowania, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -35 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV - 30 V)" - czytamy w komunikacie Instytutu.

Jak poinformowano, susza rolnicza występuje na terenie dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskie. To o jedno województwo więcej niż w poprzednim raporcie.

IUNG wyjaśnił, że najmniej wody (od -100 mm do -159 mm) jest w północnej części kraju. Na Nizinie Wielkopolskiej, Pojezierzu Wielkopolskim, Pobrzeżu Słowińskim, w północnej części Pojezierza Mazurskiego oraz na Nizinie Podlaskiej notowano niedobór wody od 120 do 159 mm. W południowej części kraju było nieco lepiej, a w niektórych miejscach był nadmiar wody.

Instytut wskazał, że na dużym obszarze środkowej i północnej Polski susza się nasiliła. Na terenach o największym deficycie wody, powodującym obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc., straty dotknęły najbardziej zboża jare, ozime i truskawki. W porównaniu do poprzedniego raportu, suszą zagrożone są również uprawy krzewów owocowych.

W przypadku zbóż jarych, suszę odnotowano w 15,7 proc. gmin Polski (389), co oznacza wzrost o 244 gminy. Brak wody dotknął 4,33 proc. gruntów ornych. Także w przypadku zbóż ozimych oraz truskawek więcej gmin jest dotkniętych suszą. W przypadku oziminy jest to już 8,44 proc. gmin (209) - wzrost o 148 (2,02 proc. gruntów ornych). Jeśli chodzi zaś o truskawki, to brak wody dotknął 4,24 proc. gmin (105) - wzrost o 85 (0,78 proc. gruntów ornych).

Brak wody zagraża też krzewom owocowym. W tym przypadku susza występuje w 48 gminach (1,94 proc.) i dotyka 0,39 proc. gruntów ornych.