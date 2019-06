Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (WUW) podało, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej dwupasowej o długości ok. 3,2 km, jednojezdniowej dwupasowej o długości ok. 3,6 km oraz odcinek łączący drogę ekspresową S11 z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 2,3 km.

Ponadto powstaną dwa węzły drogowe, 12 obiektów mostowych, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, infrastruktura związana z drogą, a także urządzenia ochrony środowiska.

"Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju tranzytowego na poziomie krajowym, wyprowadzenia go poza obszar miasta Kępna, a także do dostosowania polskiej sieci komunikacyjnej do standardów europejskich. Szybkie rozpoczęcie prac podyktowanie jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz usprawnienia połączeń drogowych" - powiedział w piątek wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja zrealizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość kontaktu wynosi ponad 122,5 mln zł. WUW podał, że budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 ujęto w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny