O ogłoszeniu przetargu poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W komunikacie prasowym podkreślono, że linia tramwajowa Nowa Warszawska to „jedna z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska”. „Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum” – zaznaczono.

Trasa Nowej Warszawskiej o długości ok. dwóch kilometrów biec będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na Nowej Bulońskiej Północnej do alei Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ulicy Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Przystanki dla pasażerów zlokalizowane będą w pobliżu skrzyżowania z planowaną ul. Unruga, ulicą Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem.

Zakres planowanej inwestycji obejmie także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby mogła pojawić się na nich nowa linia tramwajowa. Projekt przewiduje również przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakłada, że realizacja inwestycji ma potrwać 20 miesięcy. Oferty w przetargu powinny być znane we wrześniu. Prace potrwają do 2021 roku.

Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich. W ramach GPKM IVA obecnie powstaje także Nowa Bulońska Północna. W pierwszej połowie 2020 r. powstanie nowa droga, linia tramwajowa oraz ścieżka rowerowa, która połączy istniejącą ul. Myśliwską z ul. Jabłoniową.(PAP)

autor: Robert Pietrzak