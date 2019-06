Getin Noble Bank otrzymał dwie niewiążące oferty od funduszy private equity



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) otrzymał dziś informację, iż do doradcy inwestycyjnego reprezentującego bank w procesie poszukiwania inwestora finansowego wpłynęły dwie niewiążące oferty od wybranych funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence banku dotyczące jego dokapitalizowania, podał GNB.

"Z otrzymanych informacji wynika również, że oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących obecnie akcji banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due diligence banku" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja br. prezes banku Artur Klimczas poinformował, że Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)