"Zwycięstwo będzie oznaczało dalszą naprawę Rzeczpospolitej, dalsze przywracanie sprawczości i sprawności państwa" - powiedział z Spale Morawiecki. Dodał, że "przywróciliśmy sprawczość instytucjonalną, goniąc mafie vatowskie, przestępców podatkowych i tworząc przestrzeń dla rozwoju gospodarczego".

Zaznaczył, że "sprawność przywracana jest też w polityce zagranicznej i w polityce społecznej, która się rozwija cały czas".

"Za dwa tygodnie, dla wszystkich pierwszych dzieci - których jest w Polsce 4 miliomy 350 tysięcy, a tych, które nie otrzymywały do tej pory wsparcia ze strony państwa jest ok. 3 milionów - do 3 milionów rodzin zawita nasz główny sztandarowy program 500+ dla każdego dziecka" - powiedział. Dodał, że to "inwestycja w rodziny polskie, inwestycja w Polskę.

Premier mówił, że "ma ambicje wedrzeć się na szczyt państw najbardziej zaawansowanych, które są silne: silną armią, silną demografią i silną gospodarką". "To są trzy główne wyznaczniki siły państw" - dodał.

Na spotkaniu Morawiecki odniósł się również do historii. Jak powiedział, "przywracamy elementarną sprawiedliwość historyczną, przywracamy imiona tych, którzy polegli w katowniach ubeckich, którzy byli mordowani przez Niemców". "Przywracamy naszych bohaterów z przeszłości na piedestał"- dodał. "To oni mają świecić swoim przykładem a nie zdrajcy naszej ojczyzny, jak to często bywało przed rokiem 2015" - stwierdził.

