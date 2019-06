Emmerson Evaluation: Grunty pod mieszkania nadal będą drożeć, ale wolniej



Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Średnia cena gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wzrosła w Warszawie do 2 100 zł/ m2 PUM w 2018 r. wobec 1 900 zł rok wcześniej, wynika z raportu Emmerson Evaluation "Grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną". We Wrocławiu cena ta wzrosła do 1 050 zł wobec 950 zł rok wcześniej, w Poznaniu do 1 100 zł (vs 1000 zł), w Trójmieście do 1 500 zł (vs 1 400 zł), a w Łodzi do 650 zł wobec 600 zł rok wcześniej. Ceny nie zmieniły się r/r w Krakowie i Szczecinie i wyniosły odpowiednio 1 650 zł i 750 zł. Według ekspertów Emmerson Evaluation, do końca 2020 roku ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną będą jeszcze rosły, jednak ich tempo będzie znacznie niższe niż dotychczas.

"Największe podwyżki Emmerson Evaluation odnotował [w 2018 r.] na rynku warszawskim i wrocławskim. Najbardziej stabilne ceny utrzymał Kraków i Szczecin. Najdrożej grunty sprzedały się w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Według raportu średnie ceny 1 m2 PUM w tych miastach w 2018 r. wynosiły odpowiednio 2 100 zł, 1 650 zł i 1 500 zł. Z analizowanych w raporcie rynków najniższą cenę za grunt inwestycyjny należało zapłacić w Łodzi, gdzie średnio kształtowała się ona na poziomie 650 zł/m2 PUM. Najmniejszą ofertą gruntów dostępnych na sprzedaż charakteryzował się Kraków i Sopot. Natomiast największą dostępność gruntów inwestycyjnych można było zaobserwować w Szczecinie i Łodzi" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Rosnące ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną to jeden z głównych czynników napędzających wzrost cen mieszkań w Polsce. W 2018 r. w najatrakcyjniejszych dzielnicach Warszawy i Wrocławia, podrożały one nawet o 20% w skali roku. Przy rosnących jednocześnie kosztach budowy, deweloperom coraz trudniej osiągnąć opłacalną marże na inwestycjach. To realny problem, w ubiegłym roku z tego powodu część transakcji gruntami nie zostało sfinalizowanych, podano także.

"Wysokie wyniki sprzedaży mieszkań skłaniały i nadal zachęcają deweloperów do realizacji nowych inwestycji i tym samym do zakupu nowych terenów na ten cel. Nie wszystkie ich plany i projekty dochodzą jednak do skutku. Dynamika wzrostu kosztów budowy spowodowała, że wiele transakcji gruntami w 2018 roku nie zostało sfinalizowanych. Przy ich wysokich cenach oraz rosnących kosztach budowy deweloperzy muszą też podnosić ceny mieszkań, aby realizować marże na zadowalającym poziomie. W najlepszej sytuacji są inwestorzy, którzy posiadają duże banki ziemi. Mniejsi deweloperzy kupując obecnie grunt są skazani na duże ryzyko nieosiągnięcia zakładanej rentowności inwestycji" - powiedział członek zarządu Robert Korczyński, cytowany w komunikacie.

Na skutek braku możliwości zakupu atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych w zadowalających cenach, deweloperzy coraz śmielej inwestują w grunty poindustrialne, wymagające np. remediacji, czy w nieruchomości zabudowane obiektami objętymi ochroną konserwatorską czy nawet w nieruchomości z problemami prawnymi, wskazują eksperci Emmerson Evaluation. Tego typu grunty, z uwagi na ryzyko inwestycyjne, miały niskie ceny. Jednak obecnie także one drożeją.

Według raportu, średni udział ceny gruntu w wartości całkowitej inwestycji w miastach takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków nieznacznie przekracza poziom 20%, natomiast w najdroższych lokalizacjach może osiągnąć nawet 37%. We Wrocławiu czy Poznaniu udział ceny gruntu w wartości całkowitej inwestycji wynosił średnio 16%. Najniższy poziom analitycy firmy odnotowali w Łodzi i Szczecinie - średnio 13% i 14%.

Emmerson Evaluation prognozuje, że do końca 2020 roku ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną będą jeszcze rosły, jednak ich tempo będzie znacznie niższe niż dotychczas. Kluczowa dla cen gruntów będzie sytuacja na rynku budowlanym oraz skłonność do akceptacji podwyżek cen mieszkań ze strony kupujących.

"Spodziewamy się również, że na rynku coraz częściej będą pojawiać się transakcje gruntami, na których deweloperzy będą realizować inwestycje typu 'brownfield'. Wśród mniejszych deweloperów spodziewamy się natomiast większego niż dotychczas zainteresowania terenami położonymi w sąsiedztwie dużych miast. To z kolei spowoduje wzrost cen na tych obszarach. Najwięksi gracze pozostaną zainteresowani dużymi terenami inwestycyjnymi, gdzie może powstać nawet kilkaset mieszkań. Z uwagi na skalę inwestycji daje im to możliwość uzyskania zysku na wysokim poziomie" - podsumował Korczyński.

W opracowaniu przyjęto faktyczne ceny sprzedaży gruntów dla transakcji dokonanych w 2018 roku, zebranych w autorskiej bazie Evaluer i przedstawiono je w przeliczeniu na cenę 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM). To wskaźnik, który odnosi się do potencjalnej zabudowy możliwej do zrealizowania na danym gruncie.

Emmerson Evaluation świadczy usługi wycen nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych (biura, handel, magazyny, hotele) oraz inwestycji deweloperskich.

(ISBnews)