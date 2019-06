Rada nadzorcza Bloober Team powołała zarząd z Piotrem Babieno na czele





Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Bloober Team powołała do zarządu na okres kolejnej kadencji, rozpoczynającej się 22 lipca 2019r.: Piotra Babieno - do pełnienia funkcji prezesa zarządu, Konrada Rekiecia - do pełnienia funkcji członka zarządu oraz Mateusza Lenarta - do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)