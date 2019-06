"Kryzys był i nadal jest poważny. Zanieczyszczenie, które dotarło do nas, jest groźne dla instalacji. Zostało osiągnięte porozumienie na poziomie technicznym i czysta ropa wpływa do systemu" - powiedział Naimski na spotkaniu prasowym.



Podkreślił, że ropa, która wpływa do systemu w tej chwili jest lepsza niż zakłada norma.



"Strona rosyjska zobowiązała się do oczyszczenia rurociągów na terenie Białorusi - wszystkich trzech nitek - i robią to skutecznie.



"Oczyszczenie systemu przesyłowego i magazynowego w Polsce zajmie kolejne 5-6 miesięcy" - wskazał Naimski.



Dodał, że skutki będą jeszcze trwały, a w szczególności będą trwały rozmowy dotyczące odszkodowań.



