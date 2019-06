W PKP Cargo uzgodniono porozumienie ws. podwyżek kosztem ok. 45 mln zł w br.



Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez centralę i Zakłady PKP Cargo, podała spółka. Przewiduje ono podwyżki z dniem 1 sierpnia 2019 roku, których koszt wyniesie ok. 45 mln zł do końca roku.

"Na mocy porozumienia, strony postanowiły, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Spółka oszacowała, że do końca 2019 r. koszt podwyżki wyniesie około 45 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Strony zarekomendowały także wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w spółkach Grupy PKP Cargo na zasadach analogicznych, jak w porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną tych spółek, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

