Czechowicz: Powstanie funduszu commitment branży cyfrowej CEE ważne dla rozwoju



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) uważa, że powstanie funduszu typu commitment dedykowanego branży cyfrowej regionu CEE jest ważne dla rozwoju lokalnych firm, które wchodzą w nową fazę globalnej ekspansji, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz.



"Transformation fund to dla nas ważny temat. Odzwierciedla naszą transformację do buy out, a także transformację gospodarek krajów regionu. Spotykamy się z inwestorami, przeprowadzane są due diligence. Pierwszy raz idziemy z takim tematem na rynek międzynarodowy.

Strategia digital buy out się podoba, mamy dobre wyniki historyczne. Nie chce podawać jakichś terminów, ponieważ to wymagający proces i

inwestorzy, którzy bardzo drobiazgowo podchodzą do takich przedsięwzięć" – powiedział ISBnews Czechowicz.

Dotychczasowy fundusz buy out MCI ma portfel na 300 mln euro. Według słów prezesa można więc domniemywać, że nowy nie będzie mniejszy.



"Jest ważne dla rozwoju regionalnego aby powstał, bo będzie jedynym ze specjalizacją w digital. Jest po prostu potrzebny, gdyż rośnie druga

fala spółek wychodzących z ekspansją na świat. MCI będzie inwestorem tego funduszu i będzie go wpierał" – dodał szef MCI Capital.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)