Amerykański resort finansów (skarbu) poinformował w poniedziałek o nałożeniu przez USA sankcji na ośmiu dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Szef resortu Steven Mnuchin dodał, że nowy pakiet restrykcji zablokuje irańskie aktywa na kolejne miliardy USD.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze, nakładające nowe sankcje na Iran, w tym na najwyższego duchowo-politycznego przywódcę tego kraju ajatollaha Alego Chameneia. Trump ostrzegł, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać "latami"

Mnuchin wyjaśnił, że choć pakiet tych restrykcji był przygotowywany przez Stany Zjednoczone jeszcze przed zestrzeleniem w czwartek przez Iran amerykańskiego drona i tak jest on odpowiedzą na to zdarzenie, jak i na poprzednie działania Iranu w Zatoce Perskiej.

>>> Czytaj też: Saudyjski dyplomata: Iran naraża się na dodatkowe sankcje

Jednocześnie Mnuchin ogłosił, że kolejnymi sankcjami jeszcze w tym tygodniu zostanie objęty irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif.

W ostatnich tygodniach obserwowany jest znaczący wzrost napięcia między Waszyngtonem i Teheranem, do czego przyczynił się zwłaszcza atak z 13 czerwca na dwa tankowce w Zatoce Omańskiej oraz zestrzelenie amerykańskiego drona w miniony czwartek.

W obu przypadkach USA winę przypisują Iranowi. Ten kategorycznie odrzuca oskarżenia o zaatakowanie tankowców, a w przypadku drona twierdzi, że zestrzelił ten bezzałogowy samolot, bo wtargnął w jego przestrzeń powietrzną. USA przekonują, że do zestrzelenia doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

W niedzielę prezydent Rowhani zarzucił USA, że podsycają napięcie w regionie Zatoki Perskiej, a irański dowódca wojskowy ostrzegł przed niekontrolowanym rozlaniem się konfliktu. Dwa dni wcześniej Donald Trump potwierdził, że planował atak na Iran, ale zawiesił go, gdy usłyszał, że oznaczałby on śmierć ok. 150 osób. W sobotę zapowiedział nałożenie na Iran dodatkowych sankcji.

>>> Czytaj też: Wiceszef MSZ Rosji: "Pociski USA spowodują kryzys porównywalny z kubańskim"