WIG20 wzrósł 1,0 proc. do 2.331,08 pkt., WIG zwyżkował 1,0 proc. do 60.003,90 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,2 proc. do 4.044,39 pkt., a sWIG80 zyskał 0,1 proc. do 11.629,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 616 mln zł, z czego 521 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Od otwarcia, wyraźnie powyżej piątkowego zamknięcia, notowania WIG20 traciły do godz. 10.00, po czym weszły w fazę wzrostową, która wyniosła indeks ok. 11.30 do poziomu 2.325 pkt. W dalszej części notowań WIG20 oscylował w wąskim przedziale 2.318-2.330 pkt.

Indeks zachowywał się odmiennie od niemieckiego DAX-a, który zniżkował. Pozostałe parkiety regionu zachowywały się podobnie jak polski – najsilniejszy z nich, turecki BIST100 zyskał 1,2 proc., a najsłabszy czeski PX 0,3 proc.

DAX stracił 0,5 proc., a S&P500 zwyżkował 0,1 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron – o 3,4 proc., JSW – o 3,2 proc. i PGNiG – o 3,0 proc.

Akcje Tauronu rosły czwartą sesję z rzędu, oddalając się od ustanowionego 17 czerwca historycznego minimum notowań.

W poniedziałek w ciągu sesji na rynek napłynęła informacja, że związkowcy z JSW złożyli w siedzibie PiS petycję adresowaną do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Domagają się w niej m.in. dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz odwołania członków rady nadzorczej JSW z jego nominacji.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: Play – spadek o 3,7 proc., Dino Polska – o 1,6 proc. i CD Projekt – o 0,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polimeksu - wzrost o 7,3 proc. i Ten Square Games – o 5,0 proc. Wzrosła również cena Instalu Kraków – o 3,9 proc. i Budimeksu – o 0,9 proc.

Akcje Polimeksu były najwyżej od 20 maja – w tym czasie zyskały ok. 35 proc. Poniedziałkowe obroty były, w wymiarze jednosesyjnym, najwyższe od 17 października 2018.

W sobotę Instal Kraków poinformował, że wypłaci z zysku za 2018 roku 1,7 zł na akcję dywidendy – stopa dywidendy ok. 9,7 proc. Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,3 zł dywidendy na akcję.

W trakcie poniedziałkowej sesji Budimex poinformował o podpisaniu z portem w Gdyni umowy na roboty budowlane na stacji Gdynia Port na kwotę ok. 1,49 mld zł. Umowa dotyczy realizacji prac w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Oponeo. pl – spadek o 6,4 proc. i Trakcji – o 5,4 proc. Spadł także kurs MCI – o 4,0 proc.

Cena MCI była najniżej od maja 2013 – od początku roku akcje spółki straciły ok. 24 proc.

