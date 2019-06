Play: Przejęcie 3S to optymalizacja sieci światłowodowej i synergie data center



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Przejęcie 3S pozwoli Play m.in. na optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data centre, poinformował prezes Jean Marc Harion. Akwizycja 3S wspiera rozwój sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G.

"Cieszymy się na współpracę z 3S, która zapewni natychmiastową możliwość podłączenia istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej 3S. Akwizycja 3S wspiera rozwój najwyższej jakości sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G i odpowie na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci komórkowej. Postępująca konsolidacja dostawców usług transmisji danych powoduje, że dzięki akwizycji 3S osiągniemy optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data center. Współpraca z 3S poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych oraz w zakresie usług hurtowych. W wyniku przejęcia, Play wzmacnia niezależność swojej sieci, nadal współpracując z operatorami kablowymi w Polsce - powiedział Harion, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z szansy na dalszy rozwój naszej współpracy z Play. Już w tej chwili widzimy wiele synergii rynkowych, zarówno w obszarze sieci, jak i opartych na niej usług. Przez lata współpracy zbudowaliśmy wzajemne zaufanie co do profesjonalizmu w działaniu i podejścia do biznesu, co przełożyło się zarówno na samą transakcję, jak i wspólną wizję dalszego rozwoju 3S" - powiedział prezes 3S Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie.

P4 Sp. z o.o., operator największej sieci komórkowej w Polsce (Play) podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji 3S, operatora sieci światłowodowej oraz klastra data centre.

"Transakcja wspiera realizację strategii Play skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepływności. Podłączenie stacji bazowych (szczególnie w miastach) do sieci światłowodowej 3S zapewni poprawę jakości usług mobilnych 5G Ready a w przyszłości 5G, przy jednoczesnej kontroli kosztów transmisji i kolokacji. Akwizycja 3S pozwoli poszerzyć ofertę Play dla klientów biznesowych o usługi na sieci światłowodowej i data center, wykorzystując ogólnokrajową sieć sprzedaży i silną markę Play. Transakcja jest ukoronowaniem 10 lat bliskiej, przedsiębiorczej współpracy pomiędzy Play i 3S, wskazano także.

3S jest właścicielem i operatorem sieci światłowodowej o długości ok. 3 800 km oraz klastra data center w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bytomiu. Firma świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji oraz usług chmurowych dla ponad 2 800 klientów biznesowych. 3S zatrudnia ok. 250 pracowników.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)