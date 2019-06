Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,73 mld zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za 2018 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 zł na akcję, podał bank.

Wypłata dywidendy za zeszły rok na poziomie 75% jednostkowego zysku to maksymalny możliwy do wypłaty poziom uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej. Dzień dywidendy jest ustalony na 10 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2019 r. Ostatnim dniem kiedy inwestorzy mogą nabyć akcje Pekao z prawem do dywidendy za rok 2018 jest 8 lipca 2019 r. , podano.

"Jesteśmy i pozostaniemy spółką o wysokim profilu dywidendowym, jednocześnie oferując inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu wsparty konserwatywnym podejściem w zarządzaniu ryzykiem i silną pozycją kapitałową. Biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata, już po zmianach właścicielskich - dywidendy z zysków za 2016, 2017 i 2018 rok - nasze wypłaty dla akcjonariuszy przekroczą łącznie 6 mld zł. To zdecydowanie więcej niż jakikolwiek bank w Polsce" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Wliczając wypłatę za 2018 rok Pekao wypłaciło akcjonariuszom w ciągu ostatniej dekady łącznie 20 mld zł - najwięcej w polskim sektorze bankowym i planuje pozostać w następnych latach jednym z banków o najwyższej stopie wypłaty dywidendy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, podano także.

Bank wskazał także, że biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5% lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)