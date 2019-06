Sprzedaż Murapolu będzie się mieścić w miernikach strategicznych w 2019 roku



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Sprzedaż mieszkań, liczba przekazań mieszkań i liczba mieszkań wprowadzonych do obrotu przez Murapol w 2019 roku będzie się mieścić w miernikach strategicznych założonych w strategii do 2021 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Nikodem Iskra.

Oznacza to 3-3,5 tys. mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom oraz 3,5-4 tys. mieszkań wprowadzonych do sprzedaży.

"Proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników, dlatego nie chciałbym tego bardziej precyzować, ale na pewno będziemy się mieścić w założonych w strategii miernikach. Zależy nam na stabilności i powtarzalności" - powiedział Iskra w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej, na której spółka ogłosiła nawiązanie współpracy z Andrzejem Bargielem - pierwszym narciarzem, który zjechał z K2, jako ambasadorem marki.

Szef Murapolu zaznaczył na konferencji prasowej, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc do końca I półrocza 2019 roku), liczba przekazań mieszkań powinna osiągnąć 3,4 tys. lokali, w porównaniu do 2 593 lokali w 2018 roku.

"Do końca 2019 roku chcemy wprowadzić do oferty jeszcze do tysiąca mieszkań, oprócz ok. 2,5 tys. mieszkań już wprowadzonych w tym roku" - powiedział Iskra ISBnews.

Według niego, ok. 6 tys.mieszkań znajdujących się obecnie w budowie stanowić będzie portfel przekazań w najbliższych niespełna dwóch latach.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)