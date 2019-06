Środki z subskrypcji objętej przez EBOR mają zostać przeznaczone na program efektywności energetycznej, w tym inwestycje w oszczędności energii i redukcję CO2, poinformowano.

"Zakończona sukcesem emisja obligacji korporacyjnych tej wielkości wspiera również dalsze wzmacnianie i pogłębianie polskiego rynku kapitałowego, co jest jednym ze strategicznych priorytetów EBOR w tym kraju" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory EBOR zainwestował ponad 9,75 mld euro w 416 projektach w Polsce. Bank zdefiniował wzmacnianie lokalnych rynków kapitałowych jako jeden z priorytetów w Polsce i wspiera rząd w rozwoju i wdrażaniu narodowej strategii rynku kapitałowego, podano w materiale.

KGHM podał wczoraj, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 mld zł - obligacji 5-letnich serii A o wartości nominalnej 400 mln zł oraz papierów 10-letnich serii B o wartości nominalnej 1 600 mln zł.

Pod koniec maja br. KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Instytucje z którymi spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

