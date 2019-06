Kożyn, zastępca rzecznika MSZ, na cotygodniowej konferencji prasowej został zapytany o wypowiedź szefa polskiego MSZ Jacka Czaputowicza na temat wznowienia Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

"Jesteśmy ogółem od dawna otwarci na wszelki konstruktywny dialog we wszystkich kwestiach. Tutaj najważniejsze jest, aby Polska była szczera w swoich deklaracjach. Jeśli Polacy są szczerzy, to na pewno warto jest to jakoś rozpatrzyć i jakoś rozpocząć ten dialog" - powiedział Kożyn.

Podkreślił, że "jest rzeczywiście wiele kwestii i trzeba je omawiać", i dodał, że "być może mogłoby się to stać jakimś kolejnym pożytecznym formatem".

Czaputowicz w opublikowanym w środę wywiadzie dla agencji TASS mówił o przeprowadzonych w maju w Helsinkach rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Relacjonował, że zaproponował w relacjach dwustronnych wznowienie prac Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Wyjaśniał, że możliwa byłaby zmiana nazwy grupy czy jej składu oraz sformułowanie nowej tematyki. Czaputowicz podkreślił, że strona polska chciałaby wrócić do formuły dialogu ekspertów, aby stworzyć podstawę do wspólnej interpretacji trudnej historii.

