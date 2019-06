Famur ma umowy z JSW na najem kombajnów za łącznie 84,32 mln zł netto



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Famur podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) ostatnią z umów najmu łącznie 10 kombajnów chodnikowych wraz z niezbędną aparaturą elektryczną do zasilania przodka chodnikowego dla potrzeb Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 103,71 mln zł brutto (84,32 mln zł netto).

"Okres realizacji umów wynosi 1095 dni kalendarzowych dla każdego kombajnu" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja JSW wybrała ofertę Famuru i wezwała spółkę do podpisania umowy na najem 10 kombajnów chodnikowych dla KWK Knurów-Szczygłowice.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.

(ISBnews)