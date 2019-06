Minister uczestniczył w czwartek w spotkaniu XVII Dnia Pola 2019 Krajowej Spółki Cukrowej w miejscowości Stare Pole koło Malborka (Pomorskie).

Na światowych rynkach widać wyraźną dominację cukru z trzciny cukrowej, dużo tańszego w produkcji - mówił Ardanowski. Dodał, że zagrożeniem dla produkcji cukru z buraków cukrowych w Europie jest gwałtowny spadek jego cen na rynkach światowych, a także umowa z grupą Mercosur - zrzeszającą kilka krajów Ameryki Południowej, która przewiduje m.in. otwarcie europejskiego rynku cukru na cukier z tamtego obszaru w zamian za otwarcie tamtejszych rynków na europejskie wyroby przemysłowe i techniczne.

Minister powiedział, że trzeba walczyć o to, by utrzymać krajową produkcję buraków cukrowych, przede wszystkim na cukier konsumpcyjny, ale również szukać "możliwości, jak ewentualnie produkcję buraków wykorzystać do innych, np. energetycznych celów". To jest sprawa szalenie ważna i trzeba prowadzić nad tym badania – dodał.

Zwrócił uwagę, że spadek zapotrzebowania na cukier na światowych rynkach może wymusić przesuwanie produkcji nie tylko na cele konsumpcyjne, ale również w kierunku np. energetycznym. "To jest wszystko przed nami” - dodał.

Jak ocenił, wyniki dotychczasowych badań są obiecujące. Dodał, że Krajowa Spółka Cukrowa jest bardzo dobrze zarządzania i może być w przyszłości liderem technologii energetycznego wykorzystania buraków cukrowych.(PAP)

Autor: Marcin Szywała