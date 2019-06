Jak wyjaśnił Laszenka, realizacja działań zaplanowanych w ramach uzgodnionej z Rosją mapy drogowej oczyszczania rurociągu Przyjaźń ma się zakończyć do 15 sierpnia.

„Według stanu na 26 czerwca z Białorusi do Rosji (rewersem – PAP) w kierunku węzła Uniecza przemieszczono już 705,2 tys. ton ropy, która nie spełnia norm jakościowych i zastąpiono ją ropą o właściwych parametrach” – powiedział w piątek Ihar Laszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

Dyrektor białoruskiego operatora Przyjaźni, przedsiębiorstwa Homeltransnafta, Aleh Barysienka, oznajmił w piątek, że zakończono oczyszczanie odgałęzienia rurociągu, którym surowiec trafia do Polski i dalej na Zachód.

„Dzisiaj, 28 czerwca, zakończyliśmy kolejny etap mapy drogowej: całkowicie oczyszczone zostały wszystkie trzy nitki Przyjaźni od granicy polskiej do Mozyrza (na południu Białorusi – PAP)” – powiedział Barysienka.

Ciągle jednak, jak dodał, nie można mówić o całkowitej sprawności systemu Przyjaźni na terenie Białorusi. „+Wąskim gardłem+ jest rurociąg od rosyjskiej Unieczy do Mozyrza, gdzie sprawna jest tylko jedna z dwóch nitek. Oczyszczenie tej drugiej nitki – rurociągu DN 800 Mozyrz-Uniecza – to kolejny etap mapy drogowej, który właśnie rozpoczynamy. Przyjmujemy, że potrwa to do 12-13 lipca” – oświadczył Barysienka.

19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa; w surowcu wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymały czasowo PERN, ukraińska Ukrtransnafta, a także białoruski operator.

W miniony piątek Siergiej Andronow, wiceszef rosyjskiego operatora rurociągów koncernu Transnieft, cytowany przez agencję TASS zapowiedział, że rurociąg od 1 lipca Przyjaźń powinna działać w pełnym zakresie.

