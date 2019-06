Getin Holding pozyskał środki na działalność z innych źródeł zamiast z obligacji



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Getin Holding pozyskał środki na finansowanie bieżącej działalności z innych źródeł zamiast z planowanej wcześniej emisji obligacji skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.

"Getin Holding S.A. informuje, że nie zrealizował zamiaru emisji obligacji skierowanej do indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych. O zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Emitent informuje ponadto, że pozyskał środki na finansowanie bieżącej działalności z innych źródeł"

W kwietniu Getin Holding informował, że zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie zamiaru pozyskania kwoty do 40 mln zł w drodze niepublicznej emisji obligacji, skierowanej do indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)