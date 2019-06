WIG20 na piątkowym zamknięciu spadł o 0,3 proc. do 2.327,67 pkt., WIG zniżkował o 0,2 proc. do 60.183,8 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 4.082,45 pkt., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. do 11.821,16 pkt.

WIG20 piątkowe notowania rozpoczął od spadku z poziomu 2.335 pkt. do 2.325 pkt. i poruszał się w tym przedziale. O godz. 16 powtórzył spadkowy ruch z otwarcia i sesję zamknął z wynikiem 0,3 proc. poniżej kreski na poziomie 2.325 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 638 mln zł, z czego 593 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W czerwcu WIG20 wzrósł o 3,9 proc.

Francuski CAC40 oraz niemiecki DAX konsekwentnie rosną w piątek i około godz. 17 są odpowiednio: 0,8 proc. i 1 proc. na plusie. O godz. 16.00 oba indeksy zaliczyły silne wzrosty.

Po otwarciu sesji w USA S&P 500 poszedł w górę o 0,4 proc. do 2.924 pkt. Około godz. 17 zyskiwał już tylko 0,1 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty były: Lotos - w górę o 1,9 proc. i Orange - ze zwyżką o 1,5 proc.

Najmocniej w WIG20 spadły: Santander Polska - o 1,6 proc. oraz Alior i JSW - oba w dół po 1,5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Grupy Azoty - wzrost o 3,7 proc. i BSC Drukarnia Opakowań - wzrost o 6,2 proc.

W ciągu dnia notowania Elektrobudowy zyskiwały nawet 14 proc., a dzień zakończyły 6,6 proc. na plusie.

Kurs Data Walk znalazł się na najwyższym poziomie od listopada 2017 r., rosnąc w piątek o 27 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Asseco Poland oraz Kruk. Oba odnotowały spadki o 3,6 proc.

Akcje notowanego na NewConnect Bloober Team wzrosły o 17 proc. i osiągnęły najwyższy poziom od września 2017 r. (PAP Biznes)