Konsorcjum B. Pocztowego, PKO BP i eService dostarczy terminale Poczcie Polskiej



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Banku Pocztowego (lider), PKO Banku Polskiego (agent rozliczeniowy) i eService Sp. z o.o. dostarczy terminale i nowoczesne usługi płatnicze dla Poczty Polskiej. Umowa zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy lata, podał Bank Pocztowy.

"Liczba transakcji kartami w placówkach Poczty Polskiej, od wprowadzenia w nich terminali POS przed trzema laty systematycznie wzrasta. Poza naturalnymi dla wielu z nas transakcjami bezgotówkowymi, mowa także o innych usługach typu cash-back, płatności BLIK czy doładowanie telefonu. Kontrakt zawarty z konsorcjum, którego liderem jest Bank Pocztowy, pozwoli na zwiększenie synergii pomiędzy Bankiem i Pocztą oraz stwarza większe możliwości budowania rozwiązań usług finansowych w przyszłości" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

Zainstalowane w placówkach Poczty Polskiej terminale POS pozwalają korzystać z wielu nowoczesnych usług. Oprócz akceptacji płatności kartami VISA i Mastercard oraz wielu innych organizacji płatniczych, klienci mają do dyspozycji płatności BLIK-iem, płatności w walucie karty (DCC), doładowania telefonów komórkowych kartą czy usługę cash-back, pozwalającą wypłacać gotówkę z karty w placówce pocztowej.

"Ciekawą i wartą odnotowania usługą, dostępną dla klientów Poczty Polskiej, są także kody Paysafecard, czyli unikatowa kombinacja znaków, pozwalająca na dokonywanie płatności m.in. w serwisach internetowych. Jako partner technologiczny działający w konsorcjum rynkowych liderów, chcemy dostarczać jego członkom i ich klientom wygodne i zaawansowane rozwiązania płatnicze. Wiemy, że posiadacze kart oczekują łatwego dostępu do tego typu usług. Wskazują na to m.in. nasze autorskie badania i testy konsumenckie" - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka, cytowana w komunikacie.

W najbliższym czasie konsorcjum wraz z Pocztą planuje wprowadzenie nowych usług z wykorzystaniem możliwości, jakie dają terminale, w tym rozszerzenie akceptacji płatności kartami w ramach oferowanego wachlarza produktów Totalizatora Sportowego, podsumowano.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService jest liderem na rynku akceptacji kart płatniczych oraz rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce. Od 18 lat umożliwia dokonywanie transakcji kartowych w sklepach. Należy do EVO Payments International oraz PKO Banku Polskiego.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.

(ISBnews)