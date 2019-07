Vantage Development sprzedał 251 lokali, przekazał 113 w II kw. 2019 r.



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w II kwartale 2019 r. sprzedaż na poziomie 251 lokali, w porównaniu do 199 lokali w II kwartale 2018 r. (wzrost o 26% r/r), podała spółka. Jednocześnie deweloper informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 113 lokali.

Narastająco w I półroczu grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 403 lokali, w porównaniu do 464 lokali w I półroczu 2018 roku. Liczba sprzedanych lokali w I półroczu 2019 roku zmalała o 13% r/r. Narastająco w I półroczu 2019 r. spółka wydała 130 lokali. Liczba wydanych lokali w I półroczu 2019 roku zmalała o 72% r/r, czytamy także w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)