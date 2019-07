Akcjonariusze PGNiG zdecydują 31 VII o objęciu udziałów w PGNiG Upstream Norway



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podejmą decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie 10 000 nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway AS o łącznej wartości subskrypcyjnej 1 000 000 000 NOK, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 31 lipca.

"Wyraża się zgodę na objęcie 10 000 nowych udziałów spółki PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes, każdy o wartości nominalnej 1 000 NOK i wartości subskrypcyjnej 100 000 NOK, tj. o łącznej wartości subskrypcyjnej 1 000 000 000 NOK" - czytamy w projekcie uchwały.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)